Podor / Finale départementale de l’Odcav : Quand le parrain Abdoulaye Daouda Diallo met tout le monde d’accord Parrain de l’édition 2023 de la finale départementale de l’Odcav de Podor, le président du Cese et coordonnateur de Bby, accompagné de maires, de directeurs généraux, députés, conseillers économiques sociaux et environnementaux, hauts conseillers des collectivités territoriales, Pca, n’a pas lésiné sur les moyens pour honorer aussi bien les protagonistes du jour que les autres équipes engagées dans cette compétition. Avec El hadji Malick Gaye, Directeur général de l’Agetip, par ailleurs maire de Niandane, Abdoulaye D. Diallo a marqué de fort belle manière cet événement sportif, placé sous le sceau de l’unité et de la cohésion entre les forces vives du terroir.

Le stade municipal de Niandane, a vibré ce samedi, au rythme de la finale départementale de l’Organisme de coordination des activités de vacances (Odcav). Cette rencontre sportive délocalisée sur ce site -pour des raisons de commodité et de disponibilité -, a opposé dans une belle ambiance festive, l’ASC Dental Thiofi’ de Podor battue par l’Asc ‘Nianga’ de Ndioum par tirs au but, après un match nul, 0 but par tout. En effet, c’est devant un parterre de ténors locaux de Bby/Apr et une foule nombreuse, que cet événement très couru par les férus du ballon rond dans le département de Podor, s’est déroulé.



Une occasion saisie par le parrain, pour non seulement gratifier de belles récompenses les deux équipes finalistes, mais aussi doter l’ensemble des équipes engagées dans cette compétition, d’équipements sportifs. Entre survêtements, maillots, ballons et même des médailles or et argent, ce qui est inédit selon Aboubacry Ndiaye, président de l’Odcav, depuis la mise en place de cet organisme dans le département, Abdoulaye Daouda Diallo n’a guère lésiné sur les moyens pour honorer le mouvement associatif des Navétanes.



C’est ainsi qu’il a remis 32 ballons, 32 jeux de maillots, 30 blousons à toutes les Asc participantes, un million et une coupe au vainqueur et 500 mille FCfa à l’équipe vaincue. Auparavant, pour l’organisation des phases départementales, le maire de Bocké Dialloubé avait mis la main à la poche et remis au comité d’organisation, un montant de trois millions FCfa.



Ainsi, les Asc ont reçu des mains du parrain et de celles d’autres identités remarquables de la mouvance politique présidentielle, un lot de récompenses de qualité. Un geste de haute portée sportive, vivement salué par les dirigeants de l’Odcav. Quant au Directeur général de l’Agétip, il a pris en charge la restauration de toutes les délégations présentes pendant ces grands moments de retrouvailles et de communion avec la jeunesse.



Les responsables de l’Odcav ont tenu à exprimer leurs remerciements au parrain, dont l’engagement auprès de la jeunesse ne souffre d’aucune ambigüité. Abdoulaye D. Diallo qui s’en est réjoui, a tout d’abord salué le « bel esprit de fair-play » des équipes, est longuement revenu sur la nécessité de continuer à accompagner la jeunesse, à travers ses activités, au rang desquelles les Navétanes. Ceci, pour l’éclosion des talents locaux et l’épanouissement de la jeunesse.



Abou Kane

