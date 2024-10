Podor: Le mouvement Yellitaare soutient le Pastef

Comme un peu partout au Sénégal, des partis et mouvements politiques du département de Podor se positionnent pour les élections législatives prochaines.



Le Pastef et sa tête de liste départementale, Ibrahima Sy, viennent de recevoir officiellement, ce vendredi, le soutien du mouvement Yellitaare dirigé par Mamadou Aboubacry Sy dit «Mama Iba» qui compte de nombreux membres dans la plus grande commune du département de Podor, Guédé Village, rapporte Bes bi.