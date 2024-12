Podor : Un budget de plus 600 millions FCfa adopté par le Conseil municipal

Rédigé par leral.net le Lundi 30 Décembre 2024 à 11:03

Le Conseil municipal de Podor a adopté un budget pour l’année 2025, estimé à plus de 600 millions de francs Cfa, dont plus de 70% consacré à l’investissement, informe l'APS.



‘ ’Le budget qui a été examiné et adopté, s’élève à la somme de 616 millions 743 mille 089 FCfa, dont plus de 400 millions francs Cfa consacrés à l’investissement ’’, a déclaré le maire Mamadou Racine Sy, à l’issue du vote par l’ensemble des conseillers présents.



L’adjoint au préfet de Podor, Ousmane Sidibé, a représenté l’Etat en compagnie de plusieurs chefs de services départementaux et des partenaires sociaux.



‘ ’Les recettes d’investissement qui s’élèvent à 430 millions 015 mille 303 francs Cfa, proviennent du résultats d’investissement reportés, des fonds d’équipement des Collectivités territoriales (allocation de performance de 2024), alloués dans le cadre du Programme d’appui aux communes et agglomérations du Sénégal (PACASEN) et de l’excédent de fonctionnement capitalisé ’’, a précisé le secrétaire municipal, Ibrahima Ndiaye.



Les élus territoriaux ont également validé le Plan annuel d’investissement, qui prévoit plusieurs chantiers, avec une large part consacrée aux infrastructures (311 millions 677 mille 878 francs Cfa), à la voirie (26 millions francs Cfa), à l’éducation (26 millions 562 mille 684 francs Cfa). Le volet Santé-Hygiène et Action sociale a été budgétisé à hauteur de 8 millions 732 mille 230 francs Cfa.



Le Conseil municipal a aussi approuvé le Plan triennal d’investissement, ainsi qu’une convention de partenariat avec la ville de Meknès, au Maroc.



D'après toujours l'APS, sur proposition du maire, les Conseillers ont adopté la dénomination de l’école maternelle 2, dans le quartier Lao Demba, qui va porter le nom de la défunte adjointe au maire, Aminata Astel Sall.

