Podor : Violentes bagarres à l'accueil de Macky Sall

Rédigé par leral.net le Mardi 5 Février 2019 à 20:32 | | 0 commentaire(s)|

(Podor, envoyé spécial) - C'est peut-être la première fausse note pour Macky Sall depuis l'ouverture de la campagne électorale. A Podor, où une foule immense a accueilli le candidat de la majorité, une vive altercation s'est déclarée entre militants de différents responsables politiques du département.



Il y avait des jets de pancartes et des coups de poing au niveau du stade Alassane Wade de Podor. Il a fallu l'intervention musclée des gros bras pour que la situation revienne au calme.



Dans cette partie du pays, l'obstacle qui se dresse devant Macky Sall, c'est la guerre de leadership opposant les responsables locaux de la mouvance présidentielle.



A rappeler qu'ils ont été récemment rejoints par Aïssata Tall Sall, maire de Podor, et leader du mouvement "Osez l'avenir".



seneweb

