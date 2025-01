Pointe Sarène, Nianing, Warang : l’insécurité, une épine dans le développement du tourisme sénégalais Rédigé par leral.net le Mardi 21 Janvier 2025 à 00:51 | | 0 commentaire(s)|

Une attaque qui révèle une fragilité inquiétante



Le braquage de l’hôtel Riu Baobab, survenu dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 janvier, a mis en lumière les limites de la sécurité sur la Petite-Côte sénégalaise. Les malfaiteurs, lourdement armés, ont emporté une somme estimée à 12,1 millions de francs CFA, semant la panique dans cette zone touristique clé. Cet incident marque un tournant inquiétant, non seulement pour les opérateurs touristiques, mais aussi pour les autorités, confrontées à la montée en flèche de la criminalité dans cette zone pourtant destinée à devenir l’un des fleurons de l’économie nationale.



Ce n’est pas un simple fait divers, mais un symptôme d’un problème plus profond. Alors que le Sénégal s’est engagé dans un vaste plan de développement touristique, visant notamment à transformer Pointe Sarène en un pôle d’excellence, l’insécurité vient ébranler les efforts consentis. Ce drame pose la question fondamentale : à quoi bon investir dans des infrastructures modernes si la sécurité, prérequis essentiel pour tout développement touristique, est négligée ?





La Petite-Côte a toujours occupé une place de choix dans la stratégie touristique du Sénégal. Avec l’arrivée de grandes enseignes comme le groupe RIU et l’implantation d’hôtels de luxe tels que le Riu Baobab, la région se positionne comme une destination incontournable pour les visiteurs étrangers, principalement européens.



Ces investissements massifs, atteignant des milliards de francs CFA, n’ont pas seulement pour objectif de renforcer l’attractivité du Sénégal sur le marché international. Ils visent également à créer des emplois locaux, améliorer les infrastructures et stimuler une économie régionale tournée vers l’hôtellerie, la restauration, et les activités balnéaires. Cependant, l’insécurité qui s’installe dans la zone risque de compromettre ces ambitions, en mettant en péril la confiance des touristes et des investisseurs.



Les attentes placées dans ce projet ne sont pas uniquement économiques. Le succès de Pointe Sarène pourrait servir de modèle pour d’autres zones touristiques du pays, consolidant ainsi la vision d’un Sénégal comme acteur majeur du tourisme en Afrique de l’Ouest. Mais à l’heure actuelle, cette vision semble entravée par une gestion approximative des questions sécuritaires.



Des efforts en demi-teinte sur la sécurité



L’État sénégalais avait pourtant pris des mesures pour sécuriser la zone. Une Brigade de gendarmerie moderne a été inaugurée à Nianing, avec des bâtiments neufs destinés à accueillir des effectifs capables de répondre aux besoins d’une zone touristique en plein essor. Cependant, cette initiative a été rapidement vidée de sa substance : la brigade ne dispose aujourd’hui que d’un seul véhicule tout-terrain et d’un quad pour couvrir un territoire s’étendant sur des dizaines de kilomètres.



En termes de ressources humaines, la situation est tout aussi critique. Avec un effectif insuffisant, la gendarmerie de Nianing est incapable de mener des patrouilles régulières ou de répondre rapidement aux urgences. Une situation qui devient d’autant plus problématique lorsque l’on considère que cette zone accueille des milliers de touristes, des résidences de luxe, et même des personnalités influentes, comme l’acteur et cinéaste franco-sénégalais Omar Sy.



Une criminalité en plein essor



Les failles sécuritaires dans la zone ont ouvert la voie à une recrudescence des activités criminelles. Cambriolages, braquages et agressions en plein jour sont devenus monnaie courante, transformant la Petite-Côte en un véritable point noir pour les habitants et les visiteurs.



