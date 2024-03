Pôle Urbain de Diamniadio : Macky Sall lance les travaux de Diamond Green City. Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Mars 2024 à 23:51 | | 0 commentaire(s)|





Poursuivant son argumentaire, le chef de l'État a notamment salué l'engagement du promoteur Nabil RAIAD, pour son engagement à nos côtés avec cet important investissement dans ce projet d’envergure qui contribuera à façonner le visage du Diamniadio de demain ; une ville que nous voulons moderne, industrieuse, écologique et conviviale. "Nabil, je tiens à saluer particulièrement le fait que tu aies mis le social avant le business, en commençant par aménager des infrastructures sociales comme la mosquée et la maternelle, sans même attendre le volet commercialisation. Merci pour cette touche sociale", a-t-il laissé entendre, invitant les investisseurs à s'implanter dans le pôle urbain. Le chef de l'État, Macky Sall, a lancé officiellement les travaux de la première phase du projet Diamond Green City de Diamniadio qui est un Eco-Quartier durable et inclusif. Lors de son allocution, il a exprimé toute sa satisfaction de revenir lancer un autre projet emblématique de cette jeune ville âgée d'à peine dix ans, au rythme de croissance rapide. "Le complexe immobilier Diamond Green City s’inscrit dans cette dynamique, en contribuant à la diversification de l’offre de logement de la ville, a-t-il relaté, se réjouissant de savoir que ce projet, qui s’établit sur vingt hectares, développera des éco-quartiers en quatre phases, avec un concept de vie urbaine offrant un cadre harmonieux de mixité où se côtoient le haut et le moyen standing", a déclaré le président Sall, ce Jeudi 07 Mars lors de la cérémonie de lancement des travaux du projet.Ainsi, poursuit-il, "cette mixité est indispensable à mes yeux, parce que l’âme d’une ville, c’est aussi et surtout son humanité, c’est-à-dire sa capacité d’accueillir et d’intégrer les couches sociales dans leur diversité, pas seulement les plus riches. C’est ce que j’appelle le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous", dit-il. Aussi, dira-t-il, au-delà de Diamniadio, le Programme 100 000 logements que nous développons à travers le pays répond également à cette exigence.

Source : Source : https://www.dakaractu.com/Pole-Urbain-de-Diamniadi...

