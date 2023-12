Pôle urbain de Diamniadio: Une rue et un boulevard portent, désormais, les noms des Présidents Macky Sall et Leopold Sedar Senghor Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Décembre 2023 à 17:48 | | 0 commentaire(s)| La Délégation générale à la Promotion des Pôles Urbains de Diamniadio et du Lac Rose a orchestré une cérémonie officielle le 5 décembre 2023 afin de marquer l'inauguration et le baptême de la Rue 13 du 1er arrondissement, ainsi que de l'Axe 70 du Pôle urbain de Diamniadio. Cette initiative découle d'une résolution du Conseil d'Orientation de la DGPU, visant à rendre hommage à deux éminentes personnalités sénégalaises, lors de cet événement, à savoir feu Léopold Sédar Senghor, ancien président de la République, pour la Rue 13 (Avenue) et Macky Sall pour l'Axe 70 (Boulevard).



Accueil Envoyer à un ami Partager