Polémique à propos de l'argent de la cagnotte #HelpOulyDiop: Toute la vérité sous vos yeux !!!

Un Facebooker du nom de Ousmane Dramé, établi aux Etats-Unis, a fait une vidéo de 6 minutes 28 secondes, pour, dit-il "éveiller la conscience de l'opinion", sur un supposé détournement l'argent récolté dans la collecte de fonds initiée par l'internaute Moustapha Diakhaté, basé en France, dans le but d'aider la dame Ouly Diop, du nom de cette handicapée célèbre par le biais d'un reportage de la télévision Walf TV, diffusé le 8 mars dernier. Selon lui, ladite femme pour qui une cagnotte a été ouverte, n'a toujours pas reçu les fonds estimés à plusieurs millions. Alors que la polémique fait rage sur les réseaux sociaux, un rappel des faits et une vérification auprès des personnes ressources s'imposaient à PressAfrik, pour éclairer l'opinion.











Le parcours journalier chaotique de cette mère de famille, pour ne tirer qu'un bénéfice dérisoire de la vente de charbon qui lui permette de survivre avec ses enfants, avait ému la toile. D'où l'idée d'un Fundraising (Levée de fonds) sur Twitter, sur initiative de @CheikhM et sous le Hashtag #HelpOulyDiop, qui a débouché sur une cagnotte de 11 681,62 euros ( après que Leetchi, plateforme de cagnotte en ligne ait pris sa commission de 2,9%).



Pour, justement, éviter ce qui est en train de passer ce lundi 25 mars sur les Réseaux sociaux, l'initiateur avait depuis le 12 mars 2019, débuté un THREAD (une série de Tweets publiés par une personne et connectés entre eux) pour "rendre compte en toute transparence de toutes les actions qui seront menées pour Oly Diop"



Toujours le 12 mars 2019, dans la même série de Tweet, Moustapha explique pourquoi, à l'époque, il a viré l'argent de la cagnotte sur son compte personnel. "L’intégralité des 11.681,62€ ont été virés sur mon compte personnel. Pourquoi ? Un compte bancaire n’a pas été dedié pour la cause vu les délais. On s’en chargera de lui en créer un à Oly très rapidement.", écrit-il Il faut souligner que pendant qu'une cagnotte a été levée sur Leetchi, d'autres cagnottes Orange Money et Wari ont été également lancées au Sénégal par la même équipe coordonnée par Moustapha Diakhaté. Ce dernier de le rappeler dans son THREAD en indiquant bien la somme collectée. "Concernant les cagnottes Orange Money et Wari, nous avons récolté un montant de 765.219 F CFA. La seule dépense effectuée (voir photo) s’élève à 122.920 F CFA. Il s’agit essentiellement de denrées alimentaires. Il reste donc en espèces le montant de 642.299 FCFA"

Le journaliste de Walf Tv présentant la délégation porteuse de la cagnotte à Ouly Diop Un membre de l'équipe explique dans cette vidéo pourquoi la totalité de la somme n'a pas été remise à la dame Ouly Diop... pour rejoindre Cheikh Moustapha dans la mise à jour du 21 mars 2019, de son THREAD : "Pour garder une activité physique, le docteur Loum suggère de continuer la vente de charbon mais de façon plus simple. Lui trouver un dépôt physique dans sa maison, industrialiser son activité avec des sachets personnalisés ou l’achat d’un scooter « Jakarta »..

Scooter qui serait utilisé par son cadet Moustapha pour transporter le charbon et les besoins de la famille.

Son fils ainé Aly nous reviendra avec un projet solide pour sa quincaillerie à Mbour et pourquoi pas un 2e business sur Kaolack pour se rapprocher de sa mère.

Le groupe a été chez Ouly aussi avec @ca_ra_mello ingénieure génie civil pour faire une visite et evaluer les besoins de réfection de la maison.

On vous reviendra avec les charges financières pour réaliser les travaux. Leur consommation en denrées alimentaires sera mieux connue après un mois après la distribution faite.

Pour l’electricité ils utilisent le woyofal et Aly gère la consommation. La facture SDE leur parviendra et on saura également de la charge.

Tout ceci pour apprécier les charges de la maison et anticiper sur l’eventuelle utilisation des fonds récoltés. A ce sujet Aly a déjà crée un compte bancaire pour sa maman."

Regardez la vidéo Ce qui s'est passé après la visite de l'équipe et qui est certainement à l'origine de la polémique

Il a été demandé à la famille de Ouly Diop l'ouverture d'un compte courant à la Banque Atlantique, une signature et des Call Back obligatoires, dans le but d'avoir un suivi sur les dépenses. "Apparemment, celui qui a fait la vidéo (Ousmane Dramé) les a appelés et ils (les enfants de Ouly Diop) ont dit qu'ils n'ont pas reçu d'argent et que nous, on leur a demandé d'ouvrir un compte à la Banque Atlantique pour pouvoir faire des transactions. Alors qu'en fait, on a demandé l'ouverture d'un compte courant, pour avoir une visibilité sur l'argent. On a demandé une signature obligatoire, qui est la signature de son fils, pour qu'il puisse retirer. Mais on a aussi demandé des Call Back obligatoires? C'est à dire, si le fils va retirer, il faut qu'on sache combien il retire et pourquoi? Parce qu'on avait décidé de faire un suivi", a confié Khadija Diallo, membre de l'équipe coordonnée par Cheikh Moustapha.

Elle poursuite : "Il (un des fils de Ouly Diop) a des projets qu'on avait décidé de financer et on avait également prévu de faire plein de choses avec l'argent: refaire leur maison, trouver un local à leur maman etc. Donc dans cette optique là, on avait prévu de faire un suivi pour pas que dans deux mois, tout l'argent finisse et qu'ils se retrouvent dans la même situation? Raison pour laquelle, on voulait garder un oeil sur l'argent".



Toutefois, l'un des enfants de Ouly Diop a changé d'option quelques jours après la visite de l'équipe envoyée par Cheikh. Il est allé ouvrir un compte épargne au nom de sa maman dont il était le signataire. Donc le seul à pouvoir retirer de l'argent. Quand il a été relancé à propos de l'ouverture du compte courant, Aly Guèye, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a tellement retardé l'échéance que l'équipe a dépêché un chargé de compte de la banque pour le trouver chez lui. "On a même demandé au chargé de compte d'aller jusque chez lui pour prendre sa signature et les pièces qu'il fallait pour sa maman, il s'est fait porter malade pour ne pas signer. C'est lui qui a ouvert le compte épargne de la maman à la Banque Islamique pour avoir à lui seul tous les pouvoirs sur l'argent? Du coup, il ne veut pas qu'on ouvre le compte", révèle Khadija.



PressAfrik a joint ledit fils de Ouly Diop, ce lundi à 16 heures 42 minutes, pour lui exposer les faits qui ont conduit à la polémique, tout en lui demandant sa version de l'histoire. Il a demandé à être rappelé une heure plus tard pour faire un exposé exhaustif de l'affaire. PressAfrik a tenté de le joindre à nouveau à 17h 45, mais son téléphone sonnait dans le vide. Après une troisième tentative à 17 heures 46 minutes, il nous a raccrochés au nez.



Pourquoi Cheikh et son équipe ont finalement décidé d'envoyer tout l'argent Très remonté après avoir eu vent de la circulation de la vidéo du sieur Ousmane Dramé sur les médias sociaux, Cheikh Diakhaté a tout bonnement décidé de laisser tomber tous les projets que lui et son équipe prévoyaient de mettre en place pour rentabiliser le commerce de la dame Ouly Diop. Il a dit toute sa déception sur Twitter. Les commentaires sur Facebook sont venus rajouter à sa colère. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, Ousmane Dramé est même allé jusqu'à publier le numéro de Cheikh Diakhaté sur Facebook. L'exposant ainsi aux injures et autres salacités de tous ceux qui ne savent pas les tenants et aboutissants de cette histoire. Finalement, la somme de 11 681,13 Euros a été déposée dans le compte épargne ouvert par le fils de Ouly Diop à la Banque Islamique. Et pour rappel, seul ce fils de Ouly Diop, signataire dudit compte, pourra avoir accès à cet argent. Fin de l'histoire !!! AYOBA FAYE PRESSAFRIK.com Mame Diarra FALL



