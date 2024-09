Polémique après la victoire du Sénégal : la FFB s’interroge sur un changement de dernière minute et dépose une plainte contre l’arbitre égyptien La Fédération de Football du Burundi (FFB) a officiellement porté plainte contre l’arbitre égyptien Mohamed Maarouf Eid Mansour, suite à la rencontre entre le Burundi et le Sénégal lors des qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025. Ce match, disputé ce lundi, a vu le Sénégal l’emporter 1-0, grâce à un penalty « controversé » transformé par Ismaïla Sarr.

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Septembre 2024 à 19:40 | | 0 commentaire(s)|

La FFB conteste vivement la décision arbitrale ayant conduit à l’attribution de ce penalty à la 66e minute, nous renseigne wiwsport.



Selon la fédération burundaise, Sadio Mané, à l’origine de l’action, se trouvait en dehors de la surface de réparation, et aucun contact avec un défenseur burundais n’aurait justifié une telle sanction. La FFB estime que l’arbitre a indûment influencé l'issue du match avec une décision jugée injuste.



Mais nos confrères rajoutent que la fédération burundaise soulève aussi des questions quant à la modification inattendue du corps arbitral initialement prévu pour ce match, qui devait être composé d’arbitres marocains.



Ce changement de dernière minute, sans explication de la part de la Confédération Africaine de Football (CAF), suscite de vives interrogations. La CAF est désormais appelée à statuer sur cette plainte et à clarifier les circonstances ayant conduit aux décisions contestées lors de cette rencontre clé.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook