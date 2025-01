Polémique autour de l’exploitation du zircon dans le désert de Lompoul : GCO apporte « sa part de vérité »

Depuis plusieurs semaines, Eramet Grande Côte opérations (GCO) fait l’objet de contestations à cause de l’exploitation du zircon dans le désert de Lompoul. Dans un communiqué publié hier, jeudi 9 janvier 2025, l’entreprise dit, « opérer au Sénégal dans le plus grand respect des lois et réglementations du pays, notamment en matière minière et environnementale ».



Elle affirme aussi, « travailler en étroite collaboration avec les autorités sénégalaises qui supervisent régulièrement nos activités et deux administrateurs sénégalais siègent à notre Conseil d’administration ». Toujours dans le document, Eramet Grande Côte, souligne que, « les sujets environnementaux sont une priorité et font partie intégrante de ses opérations ».



Elle récuse aussi l’usage de produits chimiques dans ses opérations. « Nous nous appuyons sur les standards miniers internationaux les plus stricts, dont le standard de l’Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA). Aucun produit chimique n’est utilisé pour exploiter les sables minéralisés. Le sable est pompé, trié par densité pour séparer les sables minéralisés, puis 98% du sable est restitué à l’arrière de l’installation. La réhabilitation environnementale des zones valorisées est réalisée au rythme de l’opération.



Et nous sommes la seule entreprise minière sénégalaise à avoir engagé un processus de restitution progressive des terres réhabilitées, avec plus de 1000 hectares déjà restitués aux autorités compétentes ». Eramet Grande Côte opérations, revient dans le document, sur sa responsabilité sociétale d’entreprise (RSE).



« Le bien être des communautés locales est au cœur de nos priorités. En 2024, nous avons intensifié le dialogue avec les populations. Deux auditeurs indépendants ont également réalisé 800 entretiens pour recueillir les avis et les témoignages des habitants .» Expliquant ses actions, l’entreprise dit : « notre programme de réinstallation, élaboré de concert avec toutes les parties prenantes impactées, vise à améliorer les conditions de vie des communautés. Les nouveaux villages offrent des logements modernes avec eau et électricité courantes, ainsi que des infrastructures telles que des mosquées, des écoles et des postes de santé ».



En tant que groupe minier responsable, Eramet Grande Côte dit avoir, « pris un engagement volontaire, au-delà des compensations dans la zone de Lompoul, de réaliser un nouveau site touristique : L’Oasis du Sénégal, qui accueille déjà un opérateur touristique, dont les infrastructures sont prêtes à ouvrir et 5 autres opérateurs en cours d’installation sur plus de 300 hectares ».



L’exploitation de zircon a généré 97 milliards FCfa de retombées économiques et près de 2000

emplois durables en 2023, selon Eramet, qui dit aussi se positionner comme le 5e contributeur minier au budget de l’État, comme le confirme le dernier rapport de l’ITIE.









