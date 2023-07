Polémique autour de la propriété de la marque "LA MAIN" : Rétablissement de la vérité entre Sipa et Lesieur Cristal Maroc Une controverse récente a éclaté dans les médias en ligne, concernant la propriété de la marque "LA MAIN" au Sénégal. Plusieurs articles publiés par des sources telles qu'Opéra News, Financial Afrik et 360 et commandités par Lesieur Cristal Maroc et sa filiale sénégalaise Oleosen, ont propagé des informations tendancieuses et mensongères, suggérant que la marque "LA MAIN" appartiendrait exclusivement à ces sociétés. Cependant, la société sénégalaise Sipa suarl de M. Moustapha Dia, revendique également la propriété de cette marque. Cet article vise à clarifier la situation et à présenter les faits concernant cette controverse.





La décision de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) :



L'article d'Opéra News, paru le 18 juillet, a mis en avant une décision de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) ,déclarant irrecevable une revendication de propriété introduite par Sipa suarl. Cette décision a été mal interprétée par les commanditaires des articles suivants, qui ont conclu hâtivement que la marque "LA MAIN" appartiendrait uniquement à Lesieur Cristal Maroc et Oleosen.



Cependant, il est important de noter que l'OAPI n'est pas une juridiction et ses actes administratifs sont soumis au contrôle des tribunaux des États membres. La décision d'irrecevabilité ne préjuge en rien de l'issue du litige en cours devant le Tribunal de Commerce de Dakar, qui porte sur la validité et la propriété des marques "LA MAIN" et "SABOU LA MAIN".



Les faits concernant la propriété des marques "LA MAIN" :



Il est crucial de rappeler que Sipa suarl a protégé les marques "LA MAIN" et "SABOU LA MAIN", en effectuant un dépôt à l'OAPI le 1er juillet 2013, soit près de douze mois avant le dépôt effectué par Lesieur Cristal Maroc le 20 juin 2014. Cette protection légale confirme incontestablement que ces marques appartiennent à Sipa.



De plus, le succès commercial de ces marques est le fruit de l'effort et de l'investissement de Sipa, qui a mis en place un réseau performant de distribution et une politique marketing dynamique. L'initiative de délocalisation de la production de savon du Maroc au Sénégal, à l'origine du développement de Oleosen, était une collaboration entre Sipa et Lesieur Cristal Maroc et non une appropriation unilatérale par cette dernière.



Le combat pour la protection de la souveraineté économique :



La campagne de désinformation menée par Lesieur Cristal Maroc et Oleosen, vise à évincer des opérateurs industriels locaux, de manière déloyale. Cette stratégie est inacceptable et ne peut perdurer. Les accusations mensongères sur la qualité des produits de Oleosen et les mérites des investissements de Lesieur Cristal au Sénégal, dissimulent une tentative de vassalisation de l'économie sénégalaise par des multinationales.



Il est essentiel de rétablir la vérité concernant la propriété des marques "LA MAIN" et "SABOU LA MAIN". Les preuves démontrent que ces marques appartiennent légitimement à Sipa suarl, qui a protégé ses droits de propriété intellectuelle, bien avant le dépôt effectué par Lesieur Cristal Maroc. Cette controverse soulève des enjeux bien au-delà du champ commercial, car elle concerne la survie citoyenne et la protection de la souveraineté économique du Sénégal. Le litige en cours devant le Tribunal de Commerce de Dakar, devra permettre de clarifier définitivement la question de la propriété de ces marques emblématiques.











