Polémique autour de son licenciement : ‘’Adidas’’ parle demain Abdourahmane Ndiaye ‘’Adidas’’, le désormais ex sélectionneur des Lions du basket va tenir un point de presse, demain vendredi, pour s’exprimer sur les conditions de son licenciement, alors qu’un accord avait été trouvé entre la Fédération et lui, pour un contrat jusqu’en 2021, et qu’il ne restait plus que la signature.

Rédigé par leral.net le Jeudi 1 Août 2019 à 14:53 | | 0 commentaire(s)|

Selon la presse de ce lundi, le technicien n’a pas été averti par la Fédération sénégalaise de basket et a appris son limogeage par sa femme, qui l’aurait appris de la presse.

Une version battue en brèche par l’instance dirigeante du basket sénégalais, qui affirme que le technicien avait, bel et bien, été averti de la décision. Cela, après qu’il ait mis beaucoup de temps, hésitant à parapher son contrat, le même proposé à Cheikh Sarr, le coach des filles, qui lui a déjà signé son contrat.

Mais ‘’Adidas’’ qui avait demandé un délai pour soumettre ledit contrat à son avocat, a, ensuite, demandé à ce que certains termes de ce contrat soient changés. Ce qu’aurait refusé la Fédération avant de lui signifier l’arrêt des négociations.

‘’Adidas’’ a été remplacé au pied levé par Moustapha Gaye, l’ex coach des Lionnes avec qui les filles ont remporté leur dernier Afrobasket.



