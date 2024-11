Polémique des 1000 milliards FCfa : Amadou Bâ répond fermement à Ousmane Sonko Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Novembre 2024 à 17:50 | | 0 commentaire(s)|

Dans une interview accordée au journal "Le Quotidien", en marge de la campagne électorale pour les élections législatives du 17 novembre, Amadou Bâ, tête de liste de la coalition Jamm ak Njariñ, a réagi à la controverse provoquée par une déclaration du Premier ministre Ousmane Sonko. Celui-ci avait affirmé […] Sénégal Atlanticactu/ Amadou Ba/ Saliou Ndong Dans une interview accordée au journal Le Quotidien, en marge de la campagne électorale pour les élections législatives du 17 novembre, Amadou Bâ, tête de liste de la coalition Jamm ak Njariñ, a réagi à la controverse provoquée par une déclaration du Premier ministre Ousmane Sonko. Celui-ci avait affirmé que les nouvelles autorités avaient découvert plus de 1000 milliards de francs CFA sur «un seul compte bancaire». Amadou Bâ a tenu à rectifier cette affirmation, en déclarant : « Il est évident qu’aucune banque à Dakar, ni dans l’espace UEMOA, ne détient une telle somme sur un compte. » Cependant, il a nuancé son propos en précisant qu’il ne pouvait se prononcer pour « les banques situées en dehors de l’UEMOA ». « Je ne saurais le dire », a-t-il ajouté. Avec un brin d’ironie, il a fait remarquer que, comme lui, le Premier ministre est inspecteur des Impôts, ce qui, selon lui, pourrait expliquer « son inclination à fouiller les chiffres et à voir des milliards partout ». Quoi qu’il en soit, Amadou Bâ estime qu’il est essentiel de faire toute la lumière sur cette affaire, qu’il juge « particulièrement exagérée et nécessitant une clarification ».



Source : Source : https://atlanticactu.com/polemique-des-1000-millia... Sénégal Atlanticactu / Saliou Ndong

Accueil Envoyer à un ami Partager