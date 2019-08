Polémique entre victimes de la cité Tobago et l’armée: la vidéo qui confirme le bail attribué par Macky Rédigé par leral.net le Mardi 6 Août 2019 à 16:27 | | 1 commentaire(s)| Le président de a République est invité à trancher le différend qui oppose les victimes de la citée Tobago et l’armée. Cette dernière s’oppose a toute construction du site qui a été attribué aux 336 victimes de tobago sur une partie de l’aéroport Léopold Sedar Senghor a hauteur du rond point Tongor de Yoff. Et pourtant, c’est le chef de l’État, Macky Sall, lui-même, qui, en 2016 au Palais, avait remis 336 terrains avec bail grâce à l’intervention du grand Serigne de Dakar, Ibrahima Diagne. Une décision à laquelle s’oppose l’armée depuis 3 ans lors que ces victimes occupent leur terrain.



Voici la video qui donne raison aux victimes de la cité Tobago sur l’armée.











Accueil Envoyer à un ami Partager