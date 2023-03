Polémique sur des millions d'euros supposés versés à Le Pen : « Si Macky ne l’avait pas reçue, on n’en serait pas là », Mimi Touré Mimi Touré s’est exprimé sur la polémique suscitée par l’interpellation de Hadjibou Soumaré. Ce dernier insinue, dans une lettre ouverte, que Macky Sall aurait versé 12 millions d’euros à Marine Le Pen. Pour Aminata Mimi Touré, non seulement, Mme Marine Le Pen, connue par avoir bâti sa popularité sur le racisme, l’islamophobie ne devait pas venir au Sénégal, mais « Si Macky ne l’avait pas reçue, on n’en serait pas là », Mimi Touré…

Mais Macky Sall doit-il répondre personnellement à Hadjibou Soumaré, dans cet extrait d’un entretien publié sur iGFM, Aminata Touré lâche ses vérités.



