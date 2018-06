Polémique sur le marché de la volaille : Le Ministre du Commerce dément

Le Directeur de Cabinet, Augustin Faye du Ministre du Commerce avait soutenu quelques jours auparavant, que les engagements du Sénégal vis-à-vis de ses partenaires commerciaux ne permettent plus la fermeture de la filière volaille.



Mais, le Ministre du commerce, Alioune Sarr a démenti ce dernier, sur une éventuelle ouverture du marché de la volaille à l’importation. Il assure que le gouvernement maintient l’interdiction sur l’importation des produits de la volaille.



Selon le ministre du Commerce, Alioune Sarr, la mesure d’interdiction est prévue par l’Organisation mondiale du commerce pour accompagner cette industrie naissante. « Je dis clairement que le Sénégal maintient l’interdiction d’importer de la volaille au Sénégal. Nous avons des acteurs qui ont investi plus de 200 milliards de FCfa et font travailler plus de 50 mille personnes, dont la moitié sont des femmes », a précisé le Ministre.



Ainsi, il estime que cette mesure de sauvegarde que le gouvernement a mise en place, permettra d’accroître le niveau des infrastructures technologiques pour assurer la sécurité sanitaire des consommateurs. Mais aussi, d’améliorer la balance commerciale du pays. Puisque, justifie-t-il, c’est un secteur qui rapporte énormément à l’économie nationale.



«L’Etat maintient l’interdiction d’importer des produits de la volaille. Et, c’est une position sans équivoque. Le gouvernement s’aligne derrière les acteurs de la filière », a-t-il insisté.



Cependant, le Ministre indique que l’Organisation mondiale du commerce prévoit pour tous les pays membres trois dispositions, permettant de protéger les échanges commerciaux. « La première, c’est d’abord les mesures de sauvegardes. La deuxième disposition, c’est tout ce qu’on appelle les mesures anti-dumping. Quand un pays constate qu’un pays fait du Dumping sur son marché, il a également le pouvoir de mettre en place des mesures anti-dumping.



Et la troisième disposition, ce sont les mesures compensatrices qui permettent justement à ce que des pays puissent prendre des dispositions pour accompagner l’industrie. Parce que, in fine, tout ce que fait l’Omc c’est accompagner les pays à développer leurs stratégies commerciales. Donc, sur cette question, je crois qu’il n’y a aucune forme d’ambiguïté », s’est défendu le Ministre.



Sur ce, le Ministre du Commerce exhorte les acteurs de la filière à investir davantage dans la qualité, l’innovation et la compétitivité. Le pays va être, renseigne-t-il, dans un marché continental où il faut mettre des produits de grande qualité.











O WADE Leral