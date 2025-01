Polémique sur ses positions politiques : Raki Kane démissionne de ses fonctions à Senegal Connect Startup

Raki Kane a démissionné de son poste de Secrétaire exécutif de la Commission d'évaluation, d'appui et de coordination des startups au Sénégal (Senegal Connect Startup), suite à la vive polémique suscitée par la publication de ses positions politiques passées. A l'en croire, " cette situation a poussé le Premier Ministre Ousmane Sonko à s'adonner au difficile exercice de clarification et de mise au point, à travers une déclaration publique ".



" J'ai pris la décision, en toute conscience et responsabilité, de me retirer de cette fonction. Cette décision vise essentiellement à mettre à l'aise l'Autorité qui, ces dernières heures, fut installée dans une position peu enviable ", a t-elle expliqué.