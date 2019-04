Police : Remue-ménage dans les commissariats Gros changements à la tête des commissariats de police. C’est ce que révèle le journal Enquête dans sa livraison du jour, annonçant que le Directeur général de la police nationale, Ousmane Sy, a procédé à un grand remue-ménage dans ces services.

Rédigé par leral.net le Samedi 13 Avril 2019 à 11:27 | | 0 commentaire(s)|

Le commissaire de police principal de Diourbel Bachirou Sarr est ainsi nommé commissaire urbain de Louga. Il est remplacé par le commissaire de police principal Ousmane Diédhiou, précédemment au commissariat de Guédiawaye.

Dans le même temps, la commissaire de police principale Aïssatou Ndiaye devient la patronne des commissaires de la banlieue. C’est le commissaire Malick Dieng qui la remplace au commissariat de Richard-Toll.

Pour sa part, la commissaire Mame Ndéo Sène est la nouvelle patronne de la direction du commissariat urbain de Kébémer. Mor Khady Fall qui était adjoint au chef de la Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar, la remplace au Plateau

Idem pour la commissaire Seynabou Niang, précédemment cheffe du 1er arrondissement de Thiès, qui remplace à Bel-Air, Jeannette Mendy, devenue commissaire spécial du tourisme.

Le commissaire Mor Ngom, précédemment à la portion centrale de la sécurité publique, migre au commissariat du 1er arrondissement de Thiès.

L'ancien commissaire de Tambacounda, Yaye Tamba passe adjoint au directeur de l’Ocrtis. Il était en service à la direction de la sécurité publique.

Précédemment en service à la direction de l'École nationale de police et de la formation permanente, le commissaire de police Jean Claude Diomay Sagne, devient adjoint au directeur du Budget et des Matériels.

De son côté, le commissaire de Louga Babacar Badji, est mis à la disposition du Gmi.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos