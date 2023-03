Police centrale de Dakar : Le journaliste Pape Ndiaye placé en garde à vue Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Mars 2023 à 17:01 | | 0 commentaire(s)|

Convoqué par le chef de la Sûreté urbaine (Su) de la Police centrale de Dakar, pour affaire le concernant, le journaliste Pape Ndiaye a finalement été placé en position de garde à vue. Il est poursuivi pour les faits de « diffusion de fausses nouvelles et outrage à magistrat », selon un de ses avocats. Accompagné de son conseil, Me Moussa Sarr, le chroniqueur judiciaire à Walfadjri est arrivé sur les lieux peu avant 10 h. Pour rappel, sa convocation fait suite à un soit-transmis du procureur relatif après sa dernière sortie sur le plateau de Walfadjri, soutenant que « 19 substituts du procureur se seraient opposés au renvoi de l'affaire Sonko-Adji Sarr devant la Chambre criminelle ».



Source : Source : https://lesoleil.sn/police-centrale-de-dakar-le-jo...

