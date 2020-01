Police de Touba: Plus de 12 kg de drogue saisis, 42 gangs démantelés, 1225 individus déférés en 2019

Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Janvier 2020 à 09:22 | | 0 commentaire(s)|

La farouche traque aux délinquants lancée à Touba par la Police a produit des résultats pour le moins satisfaisants, en 2019. Plusieurs délinquants ont été mis hors d’état de nuire. En effet, du 1e janvier au 31 décembre 2019, le Commissariat spécial sis à Dianatou Mahwa, celui de Ndamatou et le Poste de Gouye Mbinde ont réussi un grand coup, avec, à la clé, un bilan élogieux.



Selon des informations de SourceA, la Police a déféré 1225 individus entre le Parquet de Diourbel et celui de Mbacké pour divers motifs. 12 992 grammes de chanvre indien, 2107 cornets, 119 joints, c’est la quantité de drogue saisie dans la Commune de Touba, durant l’année dernière.



Dans la foulée, les policiers ont démantelé 42 gangs de malfrats qui perturbaient la quiétude des populations de Touba et environnants. Aussi, 807 véhicules et 598 motos ont été immobilisés pour diverses infractions.



SourceA révèle en outre que 34 vols avec violence, 57 recels, 34 cas d’homicides involontaires, 2 cas de meurtres ont été enregistrés sur les fichiers de la Police. Les patrouilles ont permis aux flics d’interpeller 2597 individus pour vérification d’identité. Et le bilan est loin d’être exhaustif.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos