Policier refusant de verbaliser un citoyen: Moustapha Diakhaté dénonce l'incivisme et une gangrène à enlever Les images qui circulent dans les réseaux montrant un policier qui refuse de verbaliser un citoyen à la suite de la confiscation de sa moto participent à la décrédibilisation des forces de défense et de sécurité. C'est le début du post de Moustapha Diakhaté sur sa page Facebook.

Rédigé par leral.net le Lundi 28 Février 2022 à 06:09 | | 0 commentaire(s)|

Il poursuit: " En ne réprimant pas de manière exemplaire les dérives de certains policiers, le ministère de l’intérieur contribue à creuser le fossé entre les citoyens et les forces de défense et de sécurité" , s'insurge-t-il.



Avant d'ajouter: "Il ne faut pas laisser ternir l’image de tout un corps, ce corps qui constitue le mur qui porte la République, par le comportement incivique d’une minorité de policiers.



Pour l’intérêt des policiers et pour le respect de la police, il y a urgence à engager une opération: police propre".

