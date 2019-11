Policier retrouvé mort: Les témoignages sur Alain Hunlede qui émeuvent la toile...

« AYI, ta réussite au prestigieux concours des commissaires de police n’est pas un hasard mais le fruit d’un long parcours parsemé d’embûches. Je me souviens du jour où, au café de Karack, tu m’expliquais ton parcours, ton passage à l’Université Gaston Berger. Tes conseils furent précieux pour ma carrière académique. Merci pour tout », témoigne Mamadou Mactar Guèye sur Facebook.



En réalité, en tant que juriste-privatiste de formation, Alain a fait successivement les universités de Saint-Louis, de Dakar et de Ziguinchor, avant d'intégrer la police en 2016.



« J’ai eu l’honneur ce mardi 31 juillet, de représenter toute la communauté de Mermoz-Sacre Cœur à la cérémonie de remise d’épaulettes aux élèves de la 44e promotion de la Police Nationale (21 commissaires, 51 officiers, 301 sous-officiers et 1500 agents de police). Parmi cette crème figure en bonne place un digne fils de Karack, un grand monsieur, courageux, talentueux, courtois et très respectueux : Alain HUNLEDE plus connu sous le sobriquet de Ayi. Il est né dans ce petit et riche quartier Karack, là où il a fait toute ses humanités », se rappelle le karackois Alioune Tall. Il est donc né à Karack, et il y a rendu l’âme.



« C’est vraiment un coup dur pour tous les juristes. Alain, un homme bien », conclut un autre internaute.



Décrit comme un homme « engagé, sympa, serviable, et intègre », le commissaire Alain Hunlede a été arraché à l’affection de ses proches et sympathisants, ce jeudi 28 novembre 2019.