Policiers déguisés en Baye Fall: "Une violation du règlement 5 de l'Uemoa", selon Assane Dioma Ndiaye

Rédigé par leral.net le Samedi 21 Décembre 2019 à 23:00 | | 0 commentaire(s)|

L'arrestation de manifestants par des "policiers déguisés" en Baye Fall continue de faire débat. Pour Me Assane Dioma qui a livré son point de vue sur la question, sur sa page Facebook, estime qu'il s'agit là d'une violation du règlement 5 de l'Uemoa. Voici in extenso son post: "L'arrestation de citoyens par des personnes anonymes non identifiées de prima facie met fortement en péril la mise en oeuvre impérative du règlement 5 de l'UEMOA.



En effet aux Termes du dit Règlement l'officier de police judiciaire doit dès l'interpellation notifier à la personne son droit de se faire assister par un Avocat. Par conséquent, ce nouveau procédé de la police Sénégalaise et de L'Etat du Sénégal vulnérabilise davantage les droits fondamentaux des citoyens, fragilise l'Etat de Droit et accentue la désinstitutionnalisation de notre système Étatique."

