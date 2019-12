Policiers pris à partie à Mbour : d’anciens commissaires de police et le Forum du justiciable s’insurgent Les images de policiers pris en chasse par des populations déchainées à Mbour, hier, lors d’affrontements entre forces de l’ordre et pêcheurs, a fait le tour de la toile. Pour l’ancien commissaire de police, Cheikh Kane, membre de l’Union nationale des policiers à la retraite, qui a réagi sur la RFM, « c’est malheureux. Ce sont des images déplorables. Les policiers ne sont pas des ennemis. C’est un segment de la population qui doit vivre dans la concorde dans la société ». Pour Babacar Bâ du Forum civil « ces images de populations qui s’attaquent aux forces de défense sont inacceptables. Nous condamnons et dénonçons ferment cette attitude ».

