Politique : Amadou Bâ « se déconfine », prend ses distances avec l'APR et se crée la voie de la « Nouvelle Responsabilité »

Enfin des mots politiques depuis la dernière présidentielle. Amadou Bâ, ancien premier ministre et candidat à la dernière présidentielle, s’est enfin exprimé devant le peuple sénégalais: « Terre d’ouverture, de tolérance et de liberté, le Sénégal a marqué tous ses rendez-vous avec l’histoire d’une empreinte indélébile de progrès. Toutes les crises que nous avons traversées ont révélé la grande capacité de notre pays à vaincre les défis, à transformer les obstacles en opportunités pour le maintenir dans sa trajectoire de paix et de solidarité. Chaque étape de notre histoire politique et sociale a raffermi en chacun de nous la volonté commune de maintenir le Sénégal comme une authentique république et un modèle de démocratie » dira l’ancien ministre des affaires étrangères sous le régime de Macky Sall estimant que l’heure est à la prise de responsabilité au regard des urgences: « notre Nouvelle Responsabilité est de faire de l’espace politique un lieu apaisé, un cadre de confrontations d’idées, de définition de stratégies, de projets et de programmes dans l’unique but de construire une société équilibrée. Une société susceptible d'offrir à chaque citoyen les moyens de vivre heureux, en participant activement à la vie de la communauté. Notre Nouvelle responsabilité est d’incarner une opposition démocratique et républicaine. Une opposition adossée à la fois dans sa conduite et dans son action à une éthique politique soucieuse en priorité de la vie de chaque Sénégalaise et de chaque Sénégalais » précise Amadou Bâ.







Pour arriver aux résultats attendus, Amadou Bâ estime que « le Sénégal doit offrir l’exemple d’un service public de qualité dans lequel la sécurité alimentaire, la santé, l’éducation, l’eau et l’électricité, l’emploi, le logement et le cadre de vie, la sécurité, la mobilité, la culture, la communication, l’environnement ne sont plus un luxe, mais des standards minimaux adossés aux droits imprescriptibles de chaque citoyen ». Notre pays d’après l’ancien PM, « a tous les atouts pour relever un tel défi par une culture entrepreneuriale de sa jeunesse, par le dynamisme et l’engagement de ses femmes, par l’intelligence et l’expertise de ses fils à l’intérieur et dans la diaspora, par la robustesse de son architecture institutionnelle et par sa crédibilité sur la scène internationale ».



La conviction de l’ancien premier ministre est qu’il est possible de porter le lourd poids de cette nouvelle responsabilité sur ses épaules, réside dans le fait qu’il le ressente avec bonheur et enthousiasme. « Si nous avons la confiance d’y réussir c’est parce que nous sommes, dans le labeur quotidien qui mobilise nos énergies et savons pouvoir compter sur le génie de notre peuple, sur sa participation efficace dans sa réalisation. Car c’est du peuple que la politique tire sa raison d’être, sa force et sa puissance » ajoute t-il jugeant que le peuple sénégalais est l’horizon absolu de cette conviction et la raison d’être de cette nouvelle responsabilité, qu’il compte porter lourdement mais fièrement.







Il s’agira pour Amadou Bâ de défendre la sucette nouvelle responsabilité, de défendre la démocratie, ses principes et ses valeurs. Dans le respect des institutions. Mais également la défense de la paix, la stabilité et la sécurité des citoyens et du pays. La panafricanité ne sera pas occultée. « Notre nouvelle responsabilité, à laquelle j’appelle toutes les bonnes volontés, est de conjuguer le futur au présent en multipliant les espaces de concertation, de discussions, de débats d’idées, de projets et d’action, où se tissent une nouvelle trajectoire, une nouvelle dynamique, une nouvelle manière de faire la politique. C’est à ce combat pour asseoir et conduire cette nouvelle responsabilité que nous invitons tous nos compatriotes d’ici et de la diaspora, tous nos amis et tous les cadres de notre pays » s’engage Amadou Bâ qui semble bien prendre ses distances avec l’Alliance pour la République.

Source : Source : https://www.dakaractu.com/Politique-Amadou-Ba-se-d...

