Politique : Me Moussa Diop quitte la coalition Benno Bokk Yaakaar et le Président Macky Sall Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Novembre 2020 à 23:41

L'ancien directeur de Dakar Dem Dikk vient officiellement d'annoncer sa démission de la coalition Benno Bokk Yaakar. "Pour ne pas gêner certains, je préfère quitter la coalition Benno Bokk Yakaar et je l'assume entièrement", déclare le leader de l'Alternative générationnelle sur la Tfm.



Pour l'instant, Me Moussa Diop estime qu'il va déposer sa lettre de démission qui confirme sa sortie de la mouvance présidentielle, mais également compte quitter la coalition Macky 2012. L'on peut ainsi considérer que l'avocat se sépare du président Macky Sall et pourrait s'aventurer vers d'autres perspectives politiques.

