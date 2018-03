Politique à Touba et Mbacké: Serigne Abdou Khoudoss Mbacké fustige le comportement de Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma

Serigne Abdou Khoudos, fils de Serigne Cheikhouna Abdou Lahad Mbacké et ancien directeur de campagne de la tête de liste de Bby est monté au créneau sur le plan politique, pour dénoncer le comportement de Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma.



Très remonté, Serigne Abdou Khoudoss ne peut pas comprendre l'attitude de la tête de liste de la coalition Bby à Touba. “Il est dans la léthargie depuis les élections législatives. Cheikh Abdou Baly croit que, nous les jeunes, ne sommes pas ambitieux. Si l'on votait, je suis même capable de le battre dans sa propre demeure. C'est nous les jeunes qui faisions tout le travail à Touba parce qu'il sait qu'il n'est pas connu et aimé sur le plan politique à Touba”.



“La base est avec nous, et elle nous est reconnaissante” affirme l'ancien directeur de campagne de la tête de liste de Bby. Et de continuer, nous sommes et vivons avec les militants, nous partageons tout avec eux et pendant ce temps, Cheikh Abdou Baly est occupé sur facebook et whatshapp”.



“Nous interpellons le Président Macky Sall à prendre toutes ses responsabilités, Cheikh Abdou ne peut rien lui apporter à Touba et les dernières joutes électorales en sont la preuve. Le Président Sall doit revenir et rencontrer les jeunes Mbacké-mbacké comme il l'avait fait, lors des élections présidentielles de 2012”.



En outre, Abdou Khoudos conclut : “Cheikh Abdou Baly promet des dons d'ambulance dans l'internet, il achète des voitures, les réfectionne et y appose une croix rouge. C'est de l'arnaque, tout cet argent était destiné pour la campagne législative passée”





