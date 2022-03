Politique culturelle du Sénégal : La Centrafrique veut s’inspirer de l’expérience sénégalaise

M. Abdoulaye Diop, Ministre de la Culture et de la Communication, a reçu ce jeudi 3 mars 2022, Mme Vincente Maria Lionelle Jennifer Saraiva Yanzere, Ministre Centrafricaine des Arts, de la Culture et du Tourisme, en visite de travail au Sénégal.



Après un tête-à-tête, suivi d’une séance de travail élargie aux deux délégations, les ministres ont longuement échangé sur les voies et moyens de renforcer la collaboration dans le domaine de la culture et des arts, entre le Sénégal et la Centrafrique.



M. Abdoulaye Diop a souligné la nécessité de consolider l’axe Dakar-Bangui, par la coopération sud/sud. « Il nous faut développer la coopération sud/sud et mettre en place un cadre d’échange entre nos deux pays », a déclaré le ministre sénégalais de la Culture, qui a également exprimé la disponibilité et l’ouverture du Sénégal à apporter tout le concours nécessaire à la Centrafrique. Il a saisi cette opportunité pour inviter sa collègue à la prochaine biennale de l’art africain contemporain de Dakar, Dak’Art, prévue au mois de mai 2022.



Prenant la parole, la ministre centrafricaine a indiqué qu’elle est venue à Dakar pour voir ce qui s’y fait en termes de politique culturelle et surtout, pour pouvoir s’inspirer de l’expérience sénégalaise. « Nous sommes à Dakar pour échanger, partager et étudier toutes les possibilités de partenariat afin de relancer le secteur de la culture en Centrafrique », selon Mme Yanzere, qui a plaidé pour une coopération et un partenariat solide et fructueux avec le Sénégal.