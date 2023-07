Politique de protection sociale: Les experts tablent sur les perspectives à adopter pour l’atteinte des objectifs fixés Rédigé par leral.net le Samedi 22 Juillet 2023 à 22:20 | | 0 commentaire(s)| La Délégation Générale à la Protection Sociale et à la Solidarité Nationale du Sénégal a organisé, ce vendredi une rencontre à Dakar, réunissant, comme chaque année, des experts et acteurs du secteur pour faire le bilan des acquis en matière de politique de protection sociale. D’après Aminata sow, Déléguée générale à la protection sociale et à la solidarité nationale, cette réunion offre également l'occasion d'échanger sur les perspectives à adopter pour atteindre les objectifs fixés par cette structure cruciale pour le bien-être de la population sénégalaise.

Lors de la dernière rencontre, plusieurs acquis remarquables ont été mis en lumière. Parmi ceux-ci, le Programme National de Bourses de Sécurité Familiale, la Couverture Maladie Universelle (CMU) et les Cartes d'Égalité des Chances.

