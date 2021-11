Politique et économie : Les organisations de la société civile africaine invitent leurs dirigeants à des partenariats au profit de continent noir. Rédigé par leral.net le Dimanche 28 Novembre 2021 à 01:03 | | 0 commentaire(s)|

Le huitième Forum sur la coopération sino-africaine se tiendra à Dakar, Sénégal, du 29 au 30 novembre 2021. Dans ce contexte marqué par de profonds bouleversements économiques, sociaux, sanitaires et politiques causés par la pandémie de la Covid-19, l'Afrique comme la Chine ont été touchées plus ou moins profondément.



La Chine, premier pays touché, a connu un repli historique de sa croissance avant de se réajuster pour retrouver son rythme de croissance d'avant pandémie.



L'Afrique pour sa part fait face au plus grand recul de sa croissance. C’est pourquoi ce rendez-vous de Dakar revêt une importante stratégique pour les deux parties. Il devrait être l'occasion de faire le bilan de la mise en œuvre des engagements pris lors des derniers fora mais aussi de mettre place de nouvelles approches de coopération pouvant soutenir des politiques de relance des secteurs touchés par la crise. La société civile ouest africaine reconnait l'importance du partenariat Afrique-Chine mais se désole toutefois de certaines limites de ce partenariat avec la Chine.



La société civile voudrait saisir l'opportunité du FOCAC pour attirer l'attention des décideurs africains sur l'urgence d'agir afin d'éviter que cette coopération n'accentue davantage les déséquilibres économiques et politiques au détriment de l'Afrique.

