Politique libérale : Le PDS et la fondation Friedrich Naumann en concertation, ce vendredi à Dakar Le Parti démocratique Sénégalais, PDS, a reçu ce vendredi 3 novembre 2023, à la permanence Oumar Lamine Badji, une délégation de la fondation Friedrich Naumann, conduite par la directrice régionale, Mme Inger Herbert. La délégation de la fondation était composée de la directrice régionale, de Mme Alexandra Von Shumman- Hedt et de M. Daouda Seck, directeur adjoint du bureau de l’Afrique de l’Ouest.

Rédigé par leral.net le Samedi 4 Novembre 2023 à 00:06

Selon le communiqué reçu, cette rencontre a été sollicitée par la fondation pour permettre à la directrice régionale en charge de l’Afrique, en visite à Dakar pour l’installation officielle de la nouvelle directrice en charge de l’Afrique de l’Ouest, d’échanger avec les partenaires sénégalais, notamment le PDS, sur la situation politique du pays, sur le libéralisme, sur le parti et son candidat M. Karim Wade, en perspective de la présidentielle de 2024 et sur le réseau libéral africain, dont le PDS est même un des fondateurs.



Ainsi, nous dit-on, les échanges ont globalement tourné autour des liens de plusieurs années qui existent entre la fondation et son partenaire de premier plan, le PDS, du rôle du PDS dans la promotion du libéralisme en Afrique et au Sénégal, de la participation des libéraux à la présidentielle de 2024 et principalement, du PDS et son rôle au sein du réseau libéral africain. Le congrès de Renew PAC qui se tiendra à Dakar, au mois de décembre 2023, a été également abordé.



Lors de ces échanges, la délégation du PDS a réaffirmé son ancrage au libéralisme, sa volonté de conquérir le pouvoir avec son candidat Karim Wade en février 2024, afin de préserver la paix et la stabilité du pays, de promouvoir les libertés et les droits des Sénégalais, de promouvoir l’Etat de droit, la démocratie et de travailler au bien-être des Sénégalais et des Sénégalaises.



La délégation du PDS a également réaffirmé sa volonté de contribuer au renforcement du réseau libéral africain, qui tiendra son assemblée générale au mois de décembre, en marge du congrès de Renew PAC.



Selon toujours le communiqué, la délégation de la fondation a, pour sa part, exprimé le plaisir des dirigeants de la fondation, d’avoir un partenaire comme le PDS. Elle s’est engagé à renforcer le partenariat par la formation des jeunes et la promotion de femmes libérales. Elle a également exprimé son souhait de voir la famille Libérale réunifiée et également, de voir le PDS continuer la promotion du libéralisme en Afrique et dans le monde, surtout dans un contexte de montée en puissance du populisme à travers le monde.



