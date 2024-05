Politique monétaire : Les banques centrales restent toujours dans un cycle de resserrement

A ce titre, elle fait savoir que la Banque centrale européenne (Bce) a laissé ses trois taux d’intérêt directeurs inchangés au terme de sa dernière réunion.



Ainsi, le principal taux d’intérêt de refinancement est maintenu à 4,5% et ceux de facilité de prêt marginal et de facilité de dépôt restent, respectivement, à 4,75% et 4,00%.



Aux Etats-Unis, la Dpee renseigne que les taux d’intérêt de la Réserve fédérale (Fed) sont restés dans la fourchette allant de 5,25% à 5,50% au mois de mars 2024.



Après avoir relevé ses taux d’intérêt en mars, la Banque du Japon (BoJ) a décidé de les maintenir dans la fourchette de 0% à 0,1%, à l’issue de sa dernière réunion.



Bassirou MBAYE







Source : La Direction de la planification et des études économiques (Dpee) note, dans son rapport intitulé ''Point mensuel de conjoncture'' publié ce mois de Mai, que les banques centrales ont maintenu inchangés leurs taux directeurs.

