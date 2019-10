Politisation de l'administration: Moustapha Diakhaté propose une solution radicale

"On aime bien Moustapha Diakhaté loin du système qui corrompt absolument les beaux esprits et les belles âmes. L'ancien député et président du groupe parlementaire Bby passe désormais son temps à sortir des idées assez intéressantes qui méritent qu'on s'y attarde tout de même", écrit L'As.



"À l'instar des magistrats, douaniers et inspecteurs généraux d'État, le Sénégal doit interdire l'engagement politique aux fonctionnaires des administrations fiscales, domaniales, du Trésor public, des administrateurs civils et diplomates de carrière", écrit Moustapha Diakhaté sur son compte Facebook.



D'après lui, les fonctionnaires doivent se mettre exclusivement au service des populations ou quitter la fonction publique et ne plus y revenir. "Tout fonctionnaire qui décide de s'engager en politique, doit démissionner ou être radié dès lors qu'il fait acte de militantisme", souligne-t-il.

