Pollution - Réduction des émissions de carbone - Distinction de l'AIBD L’aéroport International Blaise Diagne de Diass (AIBD) a réussi à réduire ses émissions de carbone ; d’où son accréditation au niveau 2 au Airport Carbon accréditation. L’accréditation a été décernée à l’AIBD le jeudi 10 septembre 2020. Pour arriver à ce résultat, les autorités aéroportuaires ont pris différentes initiatives,

Rédigé par leral.net le Dimanche 13 Septembre 2020 à 07:00 | | 0 commentaire(s)|

Il s’agit notamment, soutiennent-elles, du remplacement de l’éclairage système incandescent par le système LED, de la rationalisation de la consommation de carburant des véhicules, des machines et équipements à consommation

d’énergie et de l’installation de compteurs divisionnaires pour une analyse plus précise d’énergie consommée par les clients.



Il y a également la réduction intermittente de la consommation énergétique de la climatisation centrale, la réduction

intermittente de l’éclairage des périmètres en zone côté piste hors service et l’installation de détecteurs de présence physique dans les toilettes. L’obtention du Certificat de niveau 2 est survenue des mois après la première certification

obtenue en mars 2019.

Le Conseil international des aéroports (ACI), notamment WSP, administrateur du programme ACA, avait fixé à l’AIBD de fixé de définir des actions concrètes allant dans le sens de réduire ses émissions de carbone à hauteur de 25% en valeur absolue.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos