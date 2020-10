Pollution de l’air, traitements des déchets par les entreprises : L’exhorte du chef de l’État aux ministres des mines et de l’environnement Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Octobre 2020 à 00:41 | | 0 commentaire(s)|



https://www.dakaractu.com/ Asthme-goitre-baisse-de-la- fecondite-morts-ces-malades- de-l-Usine-Senchim_a194180. html Le chef de l’État a demandé au Ministre de l’Environnement, en relation avec les ministres en charge de l’Industrie et des Mines, de faire observer par les entreprises, les dispositions pertinentes du Code de l’Environnement, en particulier celles relatives à la police de l’eau, au traitement des déchets industriels et au respect des normes en matière de pollution de l’air. Une invite qui sera bien accueillie par les populations impactées par la pollution de certaines usines. C’est le cas de celles de la Cité Famara Ibrahima Sagna à laquelle Dakaractu avait consacré un reportage sur leurs dures conditions de survie près de l’usine Senchim.

