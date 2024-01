Pont Émile Badiane de Ziguinchor : Mansour Faye annonce sa réhabilitation complète pour un coût de 120 milliards de FCFA Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Janvier 2024 à 00:59 | | 0 commentaire(s)|



La réhabilitation de cette infrastructure routière qui désenclave la région de Ziguinchor et dont l'état de dégradation reste avancée, est le maître mot des revendications des habitants de cette partie sud du pays. Le ministre Mansour Faye, interrogé sur le programme du gouvernement sénégalais pour cette infrastructure, a sans doute avancé des propos rassurants : "le pont Émile Badiane sera très bientôt réalisé." Nous sommes dans la phase de finalisation du processus de contractualisation. Le Chef de l'État l'a validé. Donc le pont sera entièrement réalisé, de même que celui de Tobor. Le processus de réalisation des travaux du pont Émile Badiane va démarrer dans quelques mois", a indiqué le Ministre. Venu accompagner le Premier ministre Amadou Ba dans sa tournée économique en Casamance ce 17 Janvier 2024, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement du Sénégal, Mansour Faye, a fait une annonce de taille sur l'affaire du pont Émile Badiane de Ziguinchor inauguré depuis 1979 et dont les populations ne cessent de douter de nos jours, de sa fiabilité.

