Pont de Hann : Des agresseurs lourdement armés attaquent des automobilistes et blessent un policier Scène de K.O, hier, entre l'échangeur du Pont de Hann et l'entrée des Maristes. Des agresseurs armés, de machettes, couteaux et autres armes blanches, ont attaqué des automobilistes, les dépouillant de leurs biens, rapporte "Source A".

Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Août 2019 à 11:34

Un policier qui tentait de s’interposer, a été sérieusement blessé, de même qu’un autre homme. Une fille sans doute terrorisée par la scène, est tombée dans les pommes.



La police a confirmé l’attaque subie par son agent, mais n’a pas communiqué sur son état, ni même donné le centre hospitalier dans lequel il a été admis, ajoute la même source.

