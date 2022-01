Popenguine: Charles Émilie Ciss de la Coalition Eulek Sénégal, promet des appuis financiers aux femmes et aux pêcheurs Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Janvier 2022 à 17:10 | | 0 commentaire(s)| Le candidat de la Coalition Eulek Sénégal à Popenguine, Charles Émilie Ciss, promet des financements aux femmes et aux pêcheurs, une fois élu. En visite de proximité dans le quartier de Teka, M. Ciss est revenu sur les difficultés que les pêcheurs de Ndayane traverse et pout lesquelles il promet d'apporter des solutions. Pour plus de détails, nous l’écoutons au micro de Omar Ndiaye et Babacar Thiall, nos correspondants à Mbour.



Accueil Envoyer à un ami Partager