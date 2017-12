Population carcérale du Sénégal au 30 octobre: 10.313 détenus répartis dans 37 maisons d'arrêt...

La population carcérale est estimée, à la date du 30 octobre dernier, à environ 10.313 pensionnaires, dans les 37 établissements pénitentiaires du Sénégal, a appris l’APS de source officielle, dimanche.



Selon un document transmis à la presse lors de l’examen du budget de son département, le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, a indiqué en commission technique que le ratio de détenus est ‘’positif’’ en comparaison avec celui noté dans la sous-région. Il a précisé que les détentions entre 1 et 30 jours représentent 41% de l’ensemble des détentions.



"Le nombre de détenus est ainsi réparti d’un à 30 jours (1700), de 30 jours à un mois(746), de six mois à trois ans(1457), de trois ans à six ans (176), plus de six ans (138)’’, a relevé Ismaïla Madior Fall. Il a ajouté que le ‘’ surpeuplement carcéral est la récrimination des détenus au cours des visites effectuées dans les prisons’’.



‘’L’engorgement des établissements a été accentué par la loi qui a criminalisé le trafic de drogue, sans aucune distinction du degré de trafic ou de l’importance de la qualité’’, a pointé le ministre de la Justice.