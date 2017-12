Pornographie sur Internet: Abdoul Thiam, l'étudiant qui fournissait un site sénégalais, arrêté

Un ouf de soulagement pour les nombreuses victimes de ce site pornographique sénégalais. Abdoul Thiam, étudiant à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) a été identifié et appréhendé comme le principal fournisseur du site, informe "Libération". Il a été arrêté en même temps qu’un de ses complices présumés, Abdou Sall Cissé, un autre étudiant.



Abdoul Thiam avait créé plusieurs profils de riches célibataires cherchant une femme au Sénégal. Après avoir noué contact avec ses futures victimes, il leur promettait monts et merveilles. Ensuite, il leur demandait des photos ou vidéos intimes, histoire d’ « apprécier ».



Il se dépêchait par la suite d’enregistrer la vidéo qu’il vendait ensuite à ce site pornographique sénégalais, qui organise désormais des séances porno locales avec des actrices qui ne savent toujours pas à quelles fins les vidéos sont exploitées.



Selon ses propres aveux, les vidéos étaient vendues entre 100.000 et 110.000 FCFA selon la « qualité ». L’argent lui était envoyé par une certaine F. Ndiaye, car le propriétaire du site en question, vit à l’étranger. Dans tous les cas, cette affaire est partie pour faire beaucoup de dégâts, surtout dans le milieu de la presse. En effet, les enquêtes en cours ont mis à jour des relations troubles que certains « journalistes» de la presse en ligne, entretiennent avec ce site, selon "Libération". À suivre...