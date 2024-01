Porokhane / Reçu par le khalife général des mourides, le collectif des candidats spoliés lui fait part des "manquements graves" et sollicite... Rédigé par leral.net le Samedi 20 Janvier 2024 à 00:31 | | 0 commentaire(s)|

Les membres du collectif des candidats spoliés ont été reçus ce vendredi à Porokhane par le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Une rencontre qui a permis aux membres de ce collectif de revenir sur les irrégularités, disent-ils, qui ont été notées dans le cadre du contrôle des parrainages. Face au guide religieux, le candidat Aly Ngouille Ndiaye qui a parlé au nom des autres candidats, a rappelé leur demande, c'est-à-dire le rétablissement des candidatures invalidées avant de tirer sur le système de sélection des candidats et le contrôle inacceptable... Étaient présents, les candidats Alioune Sarr, Aly Ngouille Ndiaye, Aminata Touré, Aïda Mbodj, Cheikh Abdou B. Dolly, Cheikh Alassane Sène, Mame Samba Ndiaye, Boun Mohamed Diop et les représentants des autres candidats concernés...

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Porokhane-Recu-par-le-kh...

