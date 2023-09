Port Autonome de Dakar- : Bras de fer entre la direction et les syndicalistes, vers un blocage des activités Le cadre de concertation des syndicats du Port autonome de Dakar va organiser une journée de port de brassard rouge par tous les travailleurs ce jeudi. C’est pour, disent-ils, ainsi dénoncer la gestion solitaire de l’actuel directeur du Port Mountaga Sy. Selon les responsables du Cadre qui regroupe 5 syndicats de travailleurs du port, le constat est que le directeur n’en fait qu'à sa tête pour tous les grands projets du port, aucune information n’est fournie aux partenaires sociaux.

Selon Abdoulaye Ndoye, un des membres du Cadre, le dialogue est rompu au port depuis sa nomination au mois de septembre dernier. C’est le statu quo, alors que c'était une tradition entre les deux parties.



«Il fait tout de façon solitaire, c’est le cas pour le projet du port de Ndayane, mais également des ports secondaires. Il y a même une installation d’un directeur général du port secondaire de Dakhonga (dans la région de Fatick) que nous avons appris par voie de presse. Pour vous dire que les partenaires sociaux tout comme le personnel du port ne sont au courant de rien concernant les grandes décisions qui sont prises au sein de la direction du port».



Ablaye Ndoye et ses camarades syndicalistes dénoncent l’absence de dialogue au sein du port depuis l’installation du directeur Mountaga Sy.

«Nous avons eu à l'interpeller à maintes reprises pour essayer de discuter des problèmes du port. Mais vraiment depuis un bon bout de temps, nous observons le statu quo. Notre dernière lettre où nous avons sollicité une audience, date du 29 août passé. Aujourd’hui nous sommes le 20 septembre et nous n'avons toujours pas de réponse venant de sa part».



C’est la raison pour laquelle ils ont décidé au sein du cadre d’appeler tous les travailleurs à un port de brassard rouge ce jeudi, et que, si rien n'est fait, ils vont décliner un nouveau plan d’action de lutte plus corser encore. Ceci, pour dire à la direction que la bataille ne fait que commencer s’il campe sur sa position.

