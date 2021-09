Port Autonome de Dakar: le Quai 910 du Mole 9 s’affaisse et emporte plusieurs réserves de la société Oryx (Vidéo) Rédigé par leral.net le Lundi 6 Septembre 2021 à 00:49 | | 0 commentaire(s)|

Les images sont impressionnantes. Le Quai 910 du Mole 9 du Port Autonome de Dakar est désormais sous l’océan Atlantique. Le grand bâtiment qui servait d’entrepôt à plusieurs entreprises dont la société d’Hydrocarbures Oryx s’est effondré dans la nuit de samedi 04 à dimanche 05 septembre 2021.



D’après un agent qui travaille au Port de Dakar, le bâtiment menaçait ruine depuis plusieurs mois voire années. Les autorités, au courant de cette grosse menace qui pesait sur la vie des milliers d’agents, n’ont rien fait de concret pour réfectionner les lieux où tout simplement entreprendre des travaux de reconstruction. Dans une vidéo prise le 27 juillet dernier, un témoin de PressAfrik, montre la vétusté chronique du Quai 910.



La direction du Port va ouvrir une enquête

L’effondrement de la nuit dernière a emporté avec lui plusieurs réserves en hydrocarbures de la société Oryx. Contacté par PressAfrik, un membre de la cellule de Communication du Port Autonome de Dakar rassure. Selon lui, il s’agit d’un « petit poste de soutage où les bateaux et autres navires viennent s’approvisionner avant le départ du port ».



Notre interlocuteur d’ajouter que ce bâtiment est une installation plus vieille que le Port de Dakar et qui est là depuis plus de 90 ans. Il assure que les autorités du Port avait ordonné des travaux de dragage en 2018. Et que sûrement, il y a eu des problèmes techniques. Le responsable qui s’est confié à la rédaction révèle que la direction du Port Autonome de Dakar va ouvrir une enquête pour situer les responsabilités.



PressAfrik vous montre en exclusivité les images du quai englouti dans les eaux. Regardez !







