Port, Pêche et Commerce: Un task-force pour faire face à la vie chère et soulager les populations Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Octobre 2022 à 19:54 | | 0 commentaire(s)| Les concertations entre les Ministres de la Pêche et de l’Economie Maritime, du Commerce, de la Consommation et des PME, respectivement, Pape Sagna Mbaye et Abdou Karim Fofana et le Directeur général du Port Autonome de Dakar, Mountaga Sy, ont démarré ce vendredi à la Capitainerie du port, avec les acteurs portuaires, dans le cadre de la concertation nationale contre la vie chère. Au cours de cette rencontre, des propositions ont été faites pour améliorer les conditions de vie de la population. Les attentes évoquées seront cependant prises à la fin du conclave.



