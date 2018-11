Port: Une Escalade 4X4 d’Idrissa Seck saisie par la Douane pour fausse déclaration Selon les informations exclusives de "Libération", une Escalade 4X4 dont la carte grise est au nom d’une SCI contrôlée à parts égales par Idrissa Seck et son épouse, est immobilisée par la Douane au Port, plus précisément à la Brigade du Môle 1 du Port de Dakar.

L’affaire est gérée depuis plusieurs semaines par la Douane en toute discrétion. Et curieusement, le leader de Rewmi, qui en est pourtant au centre, n’en parle pas, même pour accuser le régime d’être derrière, histoire de mettre un peu d’ambiance!



Selon les informations de Libération, les soldats de l’économie ont immobilisé, après un contrôle, une Escalade 4X4 pour fausse déclaration de valeur. Le véhicule, entré au Sénégal par la frontière terrestre, a été dédouané à hauteur de 7 millions de Fcfa alors que, normalement, il devrait payer, au moins, 20 millions.



La carte grise du bolide est au nom d’une SCI contrôlée à parts égales par le leader de Rewmi et son épouse. D’ailleurs, lorsque l’affaire a éclaté, des proches d’Idrissa Seck s’étaient activées pour « libérer » le véhicule, mais les douaniers ont dit niet à défaut de paiement.



Conséquence : la voiture qui a roulé pendant un bon moment au Sénégal puisqu’elle possède même la plaque DK-1515-BK, est depuis lors immobilisée à la brigade de Môle 1 du Port, où Libération a pu constater sa présence (voir photo).



Il faut dire que si cette affaire n’a pas fait l’objet de fuite jusqu’à ce que Libération n’en prenne connaissance, c’est qu’elle embrasse tout le monde. D’un côté, l’ancien Premier ministre sous Wade, de l’autre, la Douane. Car il est évident que la voiture ne s’est pas dédouanée toute seule, en arrivant de la Gambie. Pour dire que ce sont des gabelous qui ont sous-évalué (en toute connaissance de cause ?) la valeur réelle de l’Escalade. En attendant, le paiement de somme de 20 millions de Fcfa, le « DK-1515-BK » se « repose » au parking de la Douane au Môle 1 du Port de Dakar.















