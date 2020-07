Port autonome de Dakar: La Douane a saisi 12 véhicules volés en France et arrêté son destinataire

La Subdivision des Douanes du Port autonome de Dakar a mis la main sur 12 véhicules qui étaient dans des conteneurs déclarés en transit vers la sous-région. Le destinataire a été aussitôt arrêté, a informé le Bureau des relations publiques de la Douane, qui apporte des précisions.



« La saisie fait suite à un minutieux travail d’investigation ayant permis de localiser et d’isoler d’abord, deux conteneurs dans lesquels six véhicules de marque française (Citroën DS et Peugeot) seront découverts », peut-on lire dans leur note.



La même source précise que l'enquête menée par l'Unité mixte de contrôle des conteneurs (Umcc), et la Cellule de centralisation des acquits-à-caution (Ccac), en collaboration avec le Bureau Interpol Dakar, a révélé que les véhicules étaient déclarés volés en France.



Et, le travail de renseignement et de contrôle qui a suivi cette première saisie a également permis d'intercepter d’autres conteneurs renfermant des véhicules volés en France.



Au total, l’opération a abouti à la saisie de quatre conteneurs dans lesquels se trouvaient douze véhicules volés.

