Port autonome de Dakar : Le belge Sea Invest et Bollore Logistics jettent l’éponge au niveau de la Plateforme logistique pétrolière

Lundi 21 Septembre 2020

Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, les deux vizirs portuaires subissent les effets de la préférence nationale. Un principe intangible chez le Directeur général du Port Autonome de Dakar, Ababacar Sedikh BEYE. Sea Invest et Bollore Logistics ont donc décroché les amarres sur le quai de la concession du terminal pour le développement et l’exploitation de la base de support logistique aux activités pétrolières et gazières.



Le 21 novembre 2019, 7 sociétés avaient déposé leurs dossiers pour participer à l’appel d’offres. Après dépouillement, une option rationnelle et ambitieuse a été prise par les entreprises soumissionnaires. C’est désormais le pavillon dénommé Senegal Supply Base (SSB) qui exploitera ce premier vrai contrat à composante contenu local dans le secteur du Pétrole et le Gaz au Sénégal. La part du capital dans le consortium s’élève à 2,5 milliards FCFA avec une libération à moitié entièrement de la part des sociétés que sont: ATOS (Atlantic Offshore Services, à ne pas confondre avec l’entreprise française de Thierry Breton), GLP, SLP, Senbase Logistics, TRAMAR, MLT, CSTTAO et le Port Autonome de Dakar.



Le consortium est dénommé COSENI avec une répartition des parts qui s’établit comme suit: ATOS (38%), GLP (23%), SLP (16,5%), Senbase Logistics (16,5%), TRAMAR (1%), MLT(2%), CSTTAO (3%). La particularité de cette structure du capital social est que le Port autonome de Dakar ne détient aucune part dans ce consortium. Selon nos informations, l’autorité est par contre présente dans le volet exploitation à hauteur de 10%.

Lejecos avec Confidentiel Afrique





Source : https://www.lejecos.com/Port-autonome-de-Dakar-Le-...

