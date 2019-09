Port de Guinée Bissau : 1,8 tonne de cocaïne saisie et 8 suspects arrêtés

La police vient procéder à la plus grande saisie de l’histoire du pays. Plus de 1,8 tonne de cocaïne en provenance de la Colombie a été appréhendée dans le port de Caio.





AFP rappelle qu’à la suite de cette saisie, opérée en deux temps dans deux localités proches de la côte nord du pays, à quelque 120 km de la capitale Bissau, huit suspects, dont trois Colombiens, quatre Bissau-guinéens et un Malien ont été arrêtés.