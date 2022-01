Port de Ndayane : Le Sénégal est actionnaire à 40%

Rédigé par leral.net le Mardi 4 Janvier 2022 à 10:52 | | 0 commentaire(s)|

« Nous y sommes actionnaires à 40% », informe le président de la République qui ajoute dans la foulée que Dubaï port World représente 60% des actions.



Ce projet permet, selon le chef de l’Etat, de relever trois défis. Il s’agit d’abord de décongestionner le port autonome de Dakar et ses environs.



Ensuite, il permettra de donner une nouvelle impulsion à la place stratégique que le Sénégal occupe sur les routes du trafic maritime international, surtout que le fret de marchandises ne cesse d’augmenter au plan mondial.



Et enfin, dit-il, il nous permettra de mieux répondre à nos ambitions pour un Sénégal émergent dans les domaines de la logistique et fret maritime qui déterminent pour beaucoup la compétitivité du pays.



A noter que le projet, dans sa première phase, est prévu pour un financement de 448 milliards de francs Cfa soit 840 millions de dollars et sera réalisé par le groupe émirati Dubaï port World.



Cette première comprendra un terminal à conteneurs sur 300 ha, un Chanel maritime de 5km et la construction d’un quai de 840 mètres d’une profondeur de 18 mètres qui pourrait accueillir des post-panamax et des navires de 366 mètres de long.



Bassirou MBAYE





Source : « Je me réjouis d’annoncer que l’Etat du Sénégal est actionnaire dans la concession chargée de gérer le port de terminal à conteneurs de Ndayane », a dit le président Macky Sall hier à l’occasion de la pose de la première pierre du port multifonctionel de Ndayane.Source : https://www.lejecos.com/Port-de-Ndayane-Le-Senegal...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook