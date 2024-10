Port de Ndayane : Les interrogations autour d’un financement de 60 milliards FCfa Rédigé par leral.net le Lundi 21 Octobre 2024 à 13:18 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Port de Ndayane/ Saliou Ndong DP World et le Port autonome de Dakar (PAD) ont récemment lancé les travaux du futur port en eaux profondes de Ndayane, marquant une étape importante deux ans après la pose de la première pierre en 2022. Ce projet, évalué à 850 milliards FCfa, voit enfin le jour, […] Sénégal Atlanticactu/ Port de Ndayane/ Saliou Ndong DP World et le Port autonome de Dakar (PAD) ont récemment lancé les travaux du futur port en eaux profondes de Ndayane, marquant une étape importante, deux ans après la pose de la première pierre en 2022. Ce projet, évalué à 850 milliards FCfa, voit enfin le jour, mais des interrogations subsistent quant à la gestion financière d’un emprunt obligataire de 60 milliards FCfa, contracté en 2020 et arrivant à échéance en 2027. La traçabilité des fonds au niveau du Trésor, reste incertaine, alimentant des soupçons de négligence ou de détournements sous l’ancienne administration. Au cœur de cette affaire, se trouvent Aboubacar Sedikh Bèye, ancien Directeur général du PAD et Cheikh Kanté, ex-ministre proche de Macky Sall, qui ont joué des rôles déterminants dans le lancement de ce projet portuaire d’envergure. Bien que la communication autour de l’emprunt public ait initialement rassuré, des éléments dissimulés refont surface, mettant en question la transparence de l’opération. L’enquête de Confidentiel Afrique dévoile les zones d’ombre de cette affaire financière, notamment la gestion de l’emprunt par le cabinet INVICTUS CAPITAL & FINANCE, autorisé par la décision 179/CFEPMF/2020. Bien que cet emprunt ait été destiné à financer le développement du port, y compris les infrastructures maritimes et la zone industrielle portuaire, les nouvelles autorités en place depuis mars 2024 examinent actuellement la gestion des fonds. En particulier, 10 % de la somme, soit 6 milliards FCFA, ne sont toujours pas traçables. Cette opacité soulève des questions sur la véritable nécessité de cet appel public à l’épargne, d’autant plus que DP World, partenaire exclusif du projet, disposait déjà des fonds nécessaires. L’implication de figures politiques influentes dans la concession, comme Cheikh KANTÉ, qui avait facilité les relations avec DP World, et la résistance d’Aboubacar Sedikh BÈYE face à ce monopole, ont également exacerbé les tensions internes. Les nouvelles autorités sont désormais confrontées à un dossier complexe et potentiellement explosif, alors que les détails de l’emprunt demeurent obscurs. L’enquête en cours pourrait révéler d’autres dysfonctionnements majeurs dans les prochains mois.



Source : https://atlanticactu.com/port-de-ndayane-les-inter...

